تأجيل مُحاكمة سارق شقة في عابدين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، قراراً بتأجيل مُحاكمة عامل بتهمة سرقة شقق المواطنين وذلك بزعم عمله مندوبا لإحدى شركات إبادة الحشرات لجلسة 29 أكتوبر.

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وكانت الواقعة قد تكشفت بسماع الأهالى صوت استغاثة إحدى السيدات من داخل عقار فى منطقة عابدين، وباستبيان الأمر أمكن ضبط أحد الأشخاص، أثناء قيامه بالعدو من داخل العقار المُشار إليه وبحوزته 8 ورقات مدون عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم "مزورين" - مبلغ مالى - بخاخة مبيدات حشرية).

وأكدت المجني عليها على أنها حال تواجدها بالشقة سكنها قام المتهم بالطرق على الباب.

وأوهمها بأنه مندوب بشركة لإبادة الحشرات والتعقيم عرض عليها تعقيم الشقة سكنها مقابل مبلغ مالى، وأثناء ذلك شاهدته حال شروعه فى سرقة حافظة النقود خاصتها من داخل إحدى الأدراج بغرفة النوم فقامت بالاستغاثة ولاذت بالفرار.