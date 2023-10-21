موعد مباراة الزمالك وسموحة بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره سموحة اليوم السبت 21 أكتوبر 2023، في إطار الجولة الرابعة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الزمالك وسموحة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

وتذاع مباراة الزمالك وسموحة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

انتخابات الزمالك

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، نجاح القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب ووهشام نصر نائبًا للرئيس وحسام المندوه أمينا للصندوق وعضوية كل من أحمد سليمان وعمرو أدهم ومحمد طارق و هاني شكري وهاني برزي وحسين السيد بينما جاء على مقعد الأعضاء تحت السن كل من نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد سعيد.