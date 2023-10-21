أول تعليق من عمر هريدي بعد خسارته في انتخابات الزمالك

ترك عمر هريدي المرشح السابق على رئاسة نادي الزمالك، رسالة بعد خسارته في انتخابات نادي الزمالك.

وخسر عمر هريدي انتخابات الزمالك أمما حسين لبيب الذي فاز باكتساح مع قائمته الموحدة.

وكتب عمر هريدي عبر حسابه الشخصي بفيسبوك فيس بوك: “ألف شكر لكل من ساهم وشارك في اختيار عمر هريدي من السادة أعضاء النادى، وتهانينا لمجلس الإدارة بثقة السادة الأعضاء ”.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، نجاح القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب ووهشام نصر نائبًا للرئيس وحسام المندوه أمينا للصندوق وعضوية كل من أحمد سليمان وعمرو أدهم ومحمد طارق و هاني شكري وهاني برزي وحسين السيد بينما جاء على مقعد الأعضاء تحت السن كل من نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد سعيد.

وحصل أحمد سليمان على 15433 صوتا بانتخابات الزمالك ويليه حسين لبيب رئيس النادي 15229 صوتا.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري المصري الممتاز، اليوم السبت عند تمام السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك المركز السابع في ترتيب الدروي برصيد 5 نقاط من تعادلين وانتصار وحيد بينما يحتل سموحة المركز الثالث برصيد 7 نقاط.