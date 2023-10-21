مواعيد مباريات اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الألكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم، السبت الموافق 27 أكتوبر 2023، إذ سنكون على موعد مع عدة مواجهات نارية بمختلف الدوريات حول العالم التى نرصدها لكم كالتالى:

وتشهد مباريات اليوم مواجهة بين ليفربول و إيفرتون، وتشيلسي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي، بجانب مباراة إشبيلية ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، بالاضافة الى مباريات الدوري السعودي والدوري المصري

وتنطلق اليوم 3 مباريات بالدوري المصري حيث يلعب الزمالك مع سموحة، وبلدية المحلة ضد الاتحاد السكندري، وإنبي أمام البنك الأهلي

مواعيد مباريات الدوري المصري

ـ بلدية المحلة أمام الاتحاد السكندري- الساعة 4 عصرا على قناة أون سبورت

ـ الزمالك أمام سموحة- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت

ـ إنبي أمام البنك الأهلي - الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت

مواعيد مباريات الدوري السعودي

ـ النصر ضد ضمك فى تمام الساعة 6 مساء على قناة SSC1 SD

ـ الحزم ضد الرائد فى تمام الساعة 6 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD

ـ الشباب ضد الطائي فى تمام الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD

ـ الأهلي ضد الوحدة فى تمام الساعة 9 مساء على قناة SSC1 SD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ـ ليفربول ضد إيفرتون في تمام الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

ـ بورنموث ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ـ برينتفورد ضد بيرنلي في تمام الساعة 5 مساءً

ـ نوتينجهام فورست ضد لوتون تاون فى تمام الساعة 5 مساءً

ـ مانشستر سيتي ضد برايتون فى تمام الساعة 5 مساءً

ـ نيوكاسل يونياتد ضد كريستال بالاس فى تمام الساعة 5 مساءً

ـ تشيلسي ضد أرسنال فى تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3 TR

ـ مانشستر يونايتد× شيفيلد يونايتد فى تمام الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3 TR

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ـ ريال سوسيداد ضد ريال مايوركا فى تمام الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3

ـ خيتافي ضد ريال بيتيس فى تمام الساعة 5:15 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3

ـ إشبيلية ضد ريال مدريد فى تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

سيلتا فيجو ضد أتلتيكو مدريد فى تمام الساعة 10 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ـ هيلاس فيرونا و نابولي فى تمام الساعة 4 عصرًا

ـ تورينو و إنتر ميلان فى تمام الساعة 7 مساءً

ـ ساسولو و لاتسيو فى تمام الساعة 9:45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الألماني

ـ دارمشتات أمام لايبزيج فى تمام الساعة 4:30 مساءً

ـ فرايبورج أمام بوخوم فى تمام الساعة 4:30 مساءً

ـ هوفنهايم أمام آينتراخت فرانكفورت فى تمام الساعة 4:30 مساءً

ـ يونيون برلين أمام شتوتجارت فى تمام الساعة 4:30 مساءً

ـ فولفسبورج أمام باير ليفركوزن فى تمام الساعة 4:30 مساءً

ـ ماينتس 05 أمام بايرن ميونخ فى تمام الساعة 7:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج فى تمام الساعة 6 مساءً

نيس ضد أولمبيك مارسيليا فى تمام الساعة 10 مساءً

مواعيد مباريات الدوري التركي

ـ بينديك سبور ضد قونيا سبور فى تمام الساعة 4 عصرا

ـ جالاتا سراي ضد بشتكاش فى تمام الساعة 7 مساء