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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا في ربع النهائي الدوري الأفريقي

الاهلي وسيمبا التنزاني
الاهلي وسيمبا التنزاني

حسم التعادل الإيجابي مباارة الذهاب بين الأهلي وسيمبا التنزاني، بنتيجة هدفين لكل فريق، على ملعب مكابا بدار السلام بتنزانيا بالدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي.

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الأهلي يتعادل أمام سيمبا التنزاني في أولى مشوار دوري السوبر الأفريقي

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كهربا يسجل هدف التعادل لـ الأهلي في شباك سيمبا التنزاني بدوري السوبر الأفريقي

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ساديو كانوتيه يحرز هدف التقدم لـ سيمبا التنزاني في شباك الأهلي

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سيمبا التنزاني يدرك التعادل أمام الأهلي بدوري السوبر الأفريقي

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شاهد هدف رضا سليم لـ الأهلي في سيمبا التنزاني

موعد مباراة الإياب بين الاهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر الأفريقي

وتقرر اقامة مباراة الإياب بين الاهلي وسيمبا التنزاني في استاد القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الأفريقي.

وتعد بطولة دوري السوبر الأفريقي المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويرغب الأهلي في تقديم مستوى قوي والتتويج بأول لقب لها، لاسيما وأنه بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

الجائزة المالية لبطولة دوري السوبر الأفريقي

1ـ 4000000 دولار للفائز (4 ملايين دولار للمركز الأول)
2ـ 3000000 دولار للوصيف (3 ملايين دولار للمركز الثاني)
3ـ 1,700,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين لنصف النهائي
4ـ 1,000,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين إلى الدور ربع النهائي 

 

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