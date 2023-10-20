موعد مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا في ربع النهائي الدوري الأفريقي

حسم التعادل الإيجابي مباارة الذهاب بين الأهلي وسيمبا التنزاني، بنتيجة هدفين لكل فريق، على ملعب مكابا بدار السلام بتنزانيا بالدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الإياب بين الاهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر الأفريقي

وتقرر اقامة مباراة الإياب بين الاهلي وسيمبا التنزاني في استاد القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الأفريقي.

وتعد بطولة دوري السوبر الأفريقي المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويرغب الأهلي في تقديم مستوى قوي والتتويج بأول لقب لها، لاسيما وأنه بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

الجائزة المالية لبطولة دوري السوبر الأفريقي

1ـ 4000000 دولار للفائز (4 ملايين دولار للمركز الأول)

2ـ 3000000 دولار للوصيف (3 ملايين دولار للمركز الثاني)

3ـ 1,700,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين لنصف النهائي

4ـ 1,000,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين إلى الدور ربع النهائي