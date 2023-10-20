الهلال يفوز على الخليج بمشاركة محمد شريف في الدوري السعودي

خطف فريق نادي الهلال انتصارًا مثيرًا على نظيره فريق الخليج، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد فيصل بن فهد، في إطار مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الهلال يفوز على الخليج بمشاركة محمد شريف

سجل النجم الصربي الكسندر ميتروفيتش هدف الهلال الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 30 من عمر الشوط الاول، ليقتنص الفوز الثامن للزعيم في مسابقة الدوري هذا الموسم.

بهذا الانتصار يكون نادي الهلال قد رفع رصيده إلى 26 نقطة محافظًا على المركز الاول في جدول الترتيب، ويوسع الفارق بينه وبين التعاون الثاني في الترتيب، والذي تعادل اليوم مع الاتحاد.

بينما يكون نادي الخليج قد تعثر للمرة الخامسة هذا الموسم بعد انتصارين و3 تعادلات، ويتوقف رصيده عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر من الترتيب، وشارك اللاعب محمد شريف في اللقاء كامل أمام نادي الهلال مساء اليوم الجمعة.

من المقرر أن تكون مواجهة الهلال المقبلة أمام فريق نادي مومباي سيتي الهندي، والتي تم تحدي وعدها لتقام يوم الاثنين المقبل 23 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجوعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.