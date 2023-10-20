تعادل بطعم الهزيمة.. الأهلي يواصل مسلسل الفرص الضائعة في مستهل الدوري الأفريقي (فيديو)

سيطرت حالة من الغضب على جماهير النادي الأهلي، عقب تعادل المارد الأحمر مع سيمبا التنزاني في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم ببطولة الدوري الأفريقي.

مسلسل الفرص الضائعة

وكشف السويسري مارسيل كولر مدرب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن غضبه الشديد، بعد تعادل الأحمر مع سيمبا التنزاني، بنتيجة هدفين لكل فريق، على ملعب الأخير، بذهاب دور الـ8 بدوري السوبر الأفريقي في نسخته الأولي.

وواصل لاعبو الأهلي مسلسل الفرص الضائعة، والتي أسفرت عن ضياع فوزًا كبيرًا على حساب سيمبا التنزاني في مستهل مشوار الفريق بالبطولة.

وأشار كولر فى تصريحاته عقب المبارة، إلى أن الفرص العديدة المهدرة من فريقه منحت الفريق المنافس فرصة العودة مرة أخرى، للمباراة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب في ضيافة الأهلي على ملعب استاد القاهرة الدولي، في الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موعد مباراة الإياب بين الاهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر الأفريقي

وتقرر اقامة مباراة الإياب بين الاهلي وسيمبا التنزاني في استاد القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الأفريقي.

وتعد بطولة دوري السوبر الأفريقي المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويرغب الأهلي في تقديم مستوى قوي والتتويج بأول لقب لها، لاسيما وأنه بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

الجائزة المالية لبطولة دوري السوبر الأفريقي

1ـ 4000000 دولار للفائز (4 ملايين دولار للمركز الأول)

2ـ 3000000 دولار للوصيف (3 ملايين دولار للمركز الثاني)

3ـ 1,700,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين لنصف النهائي

4ـ 1,000,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين إلى الدور ربع النهائي

فيديو..أهداف المباراة