الفتح يكتسح أبها برباعية في الدوري السعودي

اكتسح فريق الفتح ضيفه أبها برباعية مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

أهداف الفتح جاءت بتوقيع كل من مراد باتنا ودجانيني تفاريس و لوكاس زيلارايان وعباس الحسن بينما سجل زكريا سامي هدف أبها الوحيد.

بهذه النتيجة صعد الفتح إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، بينما يحتل أبها المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

وشهدت مباريات اليوم الجمعة تعادل الاتحاد مع التعاون بهدف لمثله بينما فاز الهلال على الخليج بهدف سجله ميتروفيتش.

وفازالفيحاء على الأخدود، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وسجل هدفي الفيحاء كل من النيجيري هنري أونيكورو والزامبي فاشيون ساكالا ، فيما جاء هدف الأخدود الوحيد عن طريق النيجيري سافوار جودوين.

وتجمد رصيد الأخدود عند النقطة 7 في المركز الرابع عشر، بينما ارتفع رصيد الفيحاء إلى 14 نقطة بالمركز الثامن.