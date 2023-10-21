اتحاد جدة يبدأ البحث عن خليفة نونو سانتو

يبدو أن قصة نونو سانتو واتحاد جدة السعودي على مشارف الانتهاء، بعد المستويات والنتائج المتذبذبة للفريق في بطولة الدوري لهذا الموسم، قبل التوقف الدولي.



وبدأت إدارة اتحاد جدة السعودي البحث عن خليفة المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد النتائج السلبية التي حققها العنيد خلال الفترة الماضية.

تفاصيل بحث اتحاد جدة عن خليفة سانتو

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما الإيطالي أحد الأهداف التي تبحث إدارة النادي السعودي في الحصول عليها لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الأهلي ينافس العميد في الحصول على خدمات المدرب البرتغالي، وذلك بعد النتائج التي حققها الفريق تحت قيادة مدربه الحالي.

وكان اتحاد جدة السعودي قد تعرض لعدد من الهزائم خلال الموسم الحالي، حيث خسر من الهلال بنتيجة 4/3، والأهلي 1/0.

وطالبت جماهير الاتحاد إدارة النادي بضرورة البحث عن مدير فني عالمي خلال الفترة المقبلة، حيث تواصلت الإدارة برئاسة أنمار الحائلي مع الفرنسي زين الدين زيدان، لكنه رفض فكرة التدريب في المملكة العربية السعودية.