انتخابات الزمالك.. حسين لبيب يعلق على نتائج المؤشرات الأولية

علق حسين ليبيب المرشح على منصب رئاسة نادي الزمالك، على نتائج المؤشرات الأولية للعملية الانتخابية داخل القلعة البيضاء.

وتشير النتائج إلى تقدم واضح لصالح القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب.

وقال حسين ليب خلال تصريحات تليفزيونية إنه يتوقع نجاح القائمة الموحدة، مشيرًا أنه في حال حدوث أي أمر آخر سيتعاون معه من أجل مصلحة الزمالك.

انتخابات الزمالك

وتتكون اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك من المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال .

كانت بداية انتخابات نادي الزمالك اليوم الجمعة في التاسعة صباحًا، في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.