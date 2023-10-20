ننشر التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، تقرير حصاد الأنشطة.

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من يوم السبت 14 أكتوبر وحتى الأربعاء 18 أكتوبر الجاري.

وزير التربية والتعليم يكرم الفائزين في المسابقة الثقافية

كرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الفائزين في المسابقة الثقافية الدينية الكبرى المشتركة الرابعة للعام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، والتي تهدف الى تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر صحيح الدين وبناء الوعى الثقافى والمعرفى، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وقال وزير التربية والتعليم إن أجهزة الدولةِ المصريةِ جميعُها تسعى إلى تحقيقِ التنميةِ الشاملةِ المستدامة من خلال تنفيذ رؤية مصر 2030، وأهم أهدافها هى بناء شخصية الإنسان المصري المتكاملة، وإطلاق إمكانياته إلى أقصى مدى، مشيرًا إلى أن بناء الوطن يبدأ من تشكيل وعي المواطن، ومن تنشئته الصحيحةَ، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليمِ لا تألو جهدا في بناء وعي الجيل الجديد، وتنشئة أفراده التنشئة الصالحة، ليخرج كل منهم إلى الحياة العملية، مؤمنًا باللهِ عزَّ وجَلَّ، مُدركًا أنَّ اللهَ سُبحانَهُ وتَعَالَى قَد أَمَرَنا بالعلم، وأنّ الإيمان والعلم هما المعياران اللذان ترتفع بهما درجة الإنسان.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تهتم بالأنشطة اللاصفية، لذا طبقت يوم النشاط الرياضي والثقافي من كل أسبوع بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة لمساعدة الطلاب على التركيز والفهم، والمساهمة في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية للطلاب، ولاكتشاف المواهب ورعايتها منذ الصغر كما تعقد ندوات ثقافية لنشر الوعي بين أبنائنا الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم اهتمام الوزارة بالتنمية المهنية للمعلمين، مضيفًا أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بالمعلمين، ولديها آلية محكمة لانتقاء المعلمين ومعايير انتقائهم، وخاصة معلمى التربية الدينية، فهم أساس ترسيخ القيم الأخلاقية فى نفوس وعقول الطلاب، ويجب أن يكونوا على قدر كبير من الوعى والثقافة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه مع اهتمام وزارة التربية والتعليم بكافة المواد الدراسية، إلا أنَّها تُولي مادة التربيةِ الدينية أهمية قصوى، فتحرص أشد الحرص على الارتقاء بها، وتطوير مناهجها، وتحديثِ أساليبها، وتدريبِ معلميها، وتكثيفِ أنشطتها، لتتحول التربية الدينية من مادة دراسية، إلى سلوك فعلي يعيشه الطالب، وينعكس على معاملاته.

وأشار الوزير إلى أبرز مجالات التعاون بين الوزارتين، في مجال الأنشطة الطلابية، وإقامة "المسابقةِ الدينيةِ الكُبرى"، موضحا أن هذه المسابقة لا تستهدف فئة الطلاب فقط، بل هي مسابقة شاملة، تستهدف أطراف العملية التعليمية كلها من طلاب المراحل التعليمية المختلفة، وأولياءِ أمورهم، وكذلك العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية من إداريين، وأخصائيين، ومعلمين، وقيادات تعليمية.

واختتم الوزير كلمته بتقديم التهنئة لكل المكرمين وبالشكر لكل من شارك في هذا العمل.

وفي كلمته، أوضح وزير الاوقاف أن التعليم اللاصفِّي القائم على الأنشطة الثقافية والرياضية وغيرها يسهم في تكوين شخصية الطالب بما لا يقل عن الجانب الأكاديمي الصَّفِّي، فالأنشطة التطوعية واللاصفية والرياضية من أهم عوامل بناء الشخصية والتميز الثقافي لها، فهي تشغل الطالب بما يفيده وتحصنه من الوقوع في براثن التطرف وغير ذلك.

وأشار وزير الاوقاف إلى أن ما يتم رسمه من صورة في ذهن الطفل عن المناطق الأثرية والحضارية والتاريخية وزيارة معالم بلدنا تسهم في بناء ثقافة لا يمكن أن تبنيها الثقافة الأكاديمية منفردة.

وأضاف وزير الأوقاف أننا على استعداد لمواصلة عقد الدورات التثقيفية المشتركة لمعلمي التربية الدينية، مؤكدًا أن الدين الصحيح جزء من الحل وليس جزءًا من المشكلة، فإن لم نُعلم أولادنا الصواب اختطفهم أهل الباطلة.

وأكد وزير الأوقاف أن موضوعات المسابقة تم اختيارها بعناية في كل فرع من أفرع المسابقة، فكل مجموعة تم اختيار ما يناسبها، كما حرصت الوزارة على توفير الكتب بأسعار مخفضة بالهيئة المصرية العامة للكتاب،

كما أكد الوزير أنه سيتم رفع المكافأة في المسابقة الجديدة في المستوى الأول من كل فرع بزيادة ألف جنيه.

وفى ختام الحفل، تم تكريم الطلاب الفائزين في المسابقة وعددهم (74) فائزًا شاركوا في المسابقة، وحصل كل فائز على جائزة مالية مقدمة من وزارة الأوقاف، وشهادة تقدير، ومجموعة كتب من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

التربية والتعليم : ملتزمون بآليات انتقاء المعلمين الجدد

في إطار ما تم تداوله بشأن "مسابقة ٣٠ الف معلم..السنة الأولى"، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اجراءات المسابقة تمت وفقا لتوجه الدولة المصرية بتحديد آليات لانتقاء المعلمين الجدد ووفقا للمادة (5) المعدلة للقرار (۲۲۹۷) لسنة ۲۰۲۲م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣م، والتي تقر بأن "يكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووفقا لنموذج العقد المرافق دون غيره".

وفي هذا الإطار، نفذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية للمعلمين الناجحين في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم التنسيق مع الجهة المعنية لتنفيذ آلية اجتياز التدريبات.

كما حرصت الوزارة على سرعة تسكين المعلمين الجدد، الذين اجتازوا قياس التدريبات في الجهة المعنية، بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها حاليا بصدد التنسيق مع الجهة المعنية لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات محاولة أخرى لاجتياز التدريب للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز بالتزامن مع اجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

كما توضح الوزارة أنها بصدد البدء في اجراءات إعلان مسابقة أخرى لاستكمال العدد المخصص للوزارة، حيث يحق لكافة المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم لهذه المسابقة.

وتناشد الوزارة كافة المعلمين المتقدمين للمسابقة بضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية فقط وعدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك في المسابقة التي تتم في إطار من الاجراءات المنضبطة التي تستهدف انتقاء أفضل وأكفأ المعلمين.



واستقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السفير بيتر موليما سفير دولة هولندا بمصر لمناقشة أوجه التعاون المشترك فى مجال التعليم الفنى، فضلا عن بحث آليات تنفيذ إنشاء مدارس تكنولوجية زراعية صديقة للبيئة بمحافظتي سوهاج وأسيوط كمرحلة أولية.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنا سبل التعاون المشترك بين الدولتين فى مختلف المجالات، ومؤكدا على أهمية تعزيز ودفع التعاون المصرى الهولندى فى مجالات التعليم وخاصة التعليم الفنى والتدريب المهنى باعتباره الركيزة الأساسية لدعم القطاع الصناعى والإنتاجى للدول، مرحبا بمزيد من التعاون بين الجانبين .

وأكد وزير التربية والتعليم أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتطوير التعليم الفنى، مضيفًا أن الوزارة تعتمد فى التعليم الفنى على استراتيجية تتكون من ثلاث محاور هى تطوير التعليم، والتركيز على بناء الشخصية، والمناهج التكاملية، بجانب التنمية المهنية للمعلمين العاملين بهذه المدارس، مشيرًا إلى تغير الصورة الذهنية للتعليم الفنى فى المجتمع، حيث يوجد إقبال كبير من الطلاب المتميزين الحاصلين على درجات مرتفعة للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، فضلًا عن زيادة الطلب على العمالة الفنية المصرية في سوق العمل المحلي والعالمي، وهو الذي ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.

وأكد الوزير أن تطوير التعليم الفنى جاء من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وأصحاب العمل، مما يؤدى إلى تعظيم الموارد ويحقق الإنتاجية الأفضل، مشيرا إلى أنه يتم تدريب وتعليم الطلاب وإعدادهم للوظائف بشكل مختلف، بجانب تنمية المهارات وتمكينهم من تعليم اللغات، ومهارات التواصل، وتحمل المسئولية، وإدارة الذات، لافتا إلى أنه يتم إعداد هؤلاء الخريجين لتطوير ادائهم وامتلاكهم المهارات الشخصية التى تؤهلهم لوظائف المستقبل المتغيرة، ومواكبة التطورات فى جميع الصناعات.

ومن جهته، أعرب السفير بيتر موليما سفير دولة هولندا عن سعادته بالمشاركة بين الدولتين فى مجال إنشاء مدارس تكنولوجية زراعية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى إتاحة العديد من المنح الدراسية لطلاب التعليم الفني بهذه المدارس، وربط خريجيها بالسوق الهولندى والاستفادة منهم، متمنيا المزيد من التعاون فى مجال التعليم، وخاصة تطوير التعليم الفنى.

وشهد الاجتماع، مناقشة إنشاء آليات مدارس تكنولوجية زراعية صديقة للبيئة مع الجانب الهولندى، حيث أعرب الدكتور رضا حجازى عن ترحيبه بالتعاون فى إنشاء هذه المدراس.

وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس الإسكندرية

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مدرسة مصطفى النجار الرسمية المتميزة لغات للبنات التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية.

وقد تفقد الوزير والمحافظ عددًا من فصول المدرسة، وأثناء حصة اللغة الإنجليزية للصف الثانى الثانوى حاور الوزير الطالبات حول استفادتهن من هذه المادة، ووجه الوزير بالاهتمام بتعليم اللغات وتمكينهن منها، بالإضافة إلى مهارات التواصل.

كما تفقدا أحد فصول الصف الثانى الإعدادى أثناء حصة اللغة العربية، وناقش الوزير الطالبات حول الدرس، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على إعداد جيل من الطلاب قادر على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأكد الوزير أن الوزارة قامت بإعداد كتب تعليمية وتدريبية بها شرح وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، مشيرًا إلى أنه تم تحميلها على موقع الوزارة مجانًا، بالإضافة إلى تحميل بنوك الأسئلة على موقع الوزارة كمواد مرجعية، وذلك في إطار المشروع الذي أطلقته الوزارة "التقويم من أجل التعلم"؛ لصقل الطالب وتنوع أساليب حصوله على المعلومات العلمية، ووجه الوزير الطلاب بالاستفادة من هذا المحتوى؛ لتحقيق تعدد مصادر التعلم بجانب المدرسة.

كما شاهد الوزير والمحافظ عرضًا رياضيًا وطنيًا لطالبات المرحلة الابتدائية، وأشاد بأداء الطالبات، كما حيا مدرسي التربية الرياضية على إتقان تدريبهن.

وقد حرص الوزير والمحافظ على تفقد أحد فصول الصف الرابع الابتدائى أثناء حصة اللغة العربية، واستمع لآراء الطالبات والمعلومات التي اكتسبنها من الدرس وتدريبهن على التعبير والتواصل.

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، فعاليات ورشة عمل "تطوير مناهج المرحلة الإعدادية ومراعاة النوع الاجتماعى" بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، والتى عقدت بمحافظة الإسكندرية فى الفترة من ١٤ إلى ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣، حيث تم الانتهاء من الوثائق النوعية لمناهج المرحلة الإعدادية.

وفي مستهل اللقاء، قدم الدكتور رضا حجازي الشكر والتقدير للحضور لمشاركتهم الفعالة خلال ورش العمل لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية، مثمنًا دورهم وجهودهم وما تم التوصل إليه من توصيات ونتائج لتطوير العملية التعليمية.

كما أشاد الدكتور رضا حجازي بالتعاون مع منظمة يونيسف والوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ" في تطوير التعليم.

وأوضح الوزير أنه سوف يتم الانتقال إلى تأليف الكتب الدراسية مع الأخذ في الاعتبار جميع الإجراءات التي تضمن جودة هذا العمل.

وتابع الدكتور رضا حجازي أنه تم البناء على ما سبق من تطوير لمناهج المرحلة الابتدائية، مستطردا أن الهدف الرئيسي لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية هو تحقيق جودة حياة الطلاب وأسرهم، والتركيز على نواتج التعلم وليس المحتوى بما يساعد على تكوين بنية معرفية راسخة وسليمة.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن المناهج تم تطويرها بمعايير ممنهجة وخبرات محلية ودولية، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بدمج المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال، والتثقيف المالي والاقتصاد الأخضر، والتعرض للقضايا الملحة على المستويين المحلي والدولي، كالقضية السكانية والصحة الإنجابية والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي وغيرها من القضايا ذات الصبغة العالمية، وقد اهتمت المناهج في بنائها بالمهارات الحياتية التي تسهم في إعداد الطلاب للحياة في ظل المتغيرات السريعة في كافة المناحي، مؤكدا أن تراعي المناهج مخاطبة الطالب بأسلوب بسيط وميسر، مشددا على الدقة اللغوية والعلمية.

ومن جهته، رحب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، موجهًا له الشكر والتقدير على مجهوداته في تطوير منظومة التعليم والعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية، لتتواكب مع متطلبات العصر، كما رحب بكل من منظمة اليونيسيف، والوكالة الألمانية الدولية (giz)، معربا عن سعادته لحضور هذه الكوكبة من الأساتذة والخبراء وإقامة هذه الورشة فى محافظة الإسكندرية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة ميرفت الديب عن سعادتها بتكليفها بمهمة رئاسة لجنة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، كما قدمت خالص الشكر التقدير لفريق عمل لجنة المناهج ومديري تنمية المواد، وخبراء الإدارة المركزية لتطوير المناهج، مؤكدة أننا اليوم نجني ثمار هذا العمل ونقترب من التطبيق والتنفيذ، وذلك هو التحدي الأكبر.

كما استعرضت مراحل العمل بدءا من صياغة الإطار العام وصولا إلى الانتهاء من الوثائق النوعية، كما قامت بعرض ملامح الإطار العام.

ومن جانبه، أكد الدكتور أكرم حسن رئيس الادارة المركزية لتطوير المناهج أن الوزارة ستركز على إعداد مواصفات تأليف الكتب الدراسية للمرحلة الاعدادية في ضوء الإطار العام للمناهج والوثائق النوعية للمناهج الدراسية.

وفى كلمتها، أعربت الدكتورة هانم أحمد أخصائي تعليم بمنظمة "يونيسف"، عن سعادتها بهذا اللقاء والحضور الكريم والتعاون المستمر بين منظمة يونيسيف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في أكثر من محور، وذلك علي مستوي السياسات والدمج والشمول بالإضافة إلي تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.

كما وجهت خالص الشكر والتقدير للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي الدعم الكامل من تفاعل إيجابي وسرعة اتخاذ القرار، وتيسير كل الخطوات اللازمة، مما أدي إلي تنفيذ المهام في التوقيت المناسب، واستخدام الإمكانيات المتاحة بشكل فعال.

ومن جانبها، أعربت ريهام العزبى ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "giz" عن اعتزازها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كشريك رئيسي فى دعم مجال التعليم في مصر.

وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس السويس

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة الإجراءات المتعلقة بانتظام العام الدراسى.

وقال الوزير: "إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتحقيق عام دراسي آمن ومنضبط، ومن بينها تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية، كما تم تحديد مسئول عن الصيانة البسيطة داخل كل مدرسة يقوم بتقديم تقرير أسبوعي باحتياجات هذه الصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري، موجهًا الشكر لهيئة الأبنية التعليمية على متابعتها المستمرة لصيانة المدارس.

وتحدث الوزير عن مجموعات الدعم المدرسي وهي أحد الآليات للتخفيف عن كاهل اولياء الأمور حيث تقوم كل إدارة تعليمية باختيار من ٣ إلى ٥ مدارس يتم تجهيز قاعات بها للطلاب، وسمحت الوزارة باختيار هيئة التدريس للشهادات العامة سواء من داخل التربية والتعليم أو من خارجها من المعلمين الذين يتمتعون بشهرة وكفاءة وإقبال من الطلاب على أن يحصل المعلم على المقابل المادي عقب الانتهاء من الحصة مباشرة.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حريصة علي التخفيف عن كاهل أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لتحقيق أقصي درجات التحصيل للطلاب، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بعمل بنوك أسئلة في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم" بداية من العام الدراسي الحالي، والذي يأتي استكمالًا لسلسلة الإجراءات التي تنفذها الوزارة التي تهدف لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي الفعال وتحقيق أقصى استفادة من خلال تطوير المحتوى الدراسي والنهوض بمستوى العملية التعليمية .

كما أشار الوزير إلى أن الإدارة المركزية لتطوير المناهج قامت بإعداد مواد تعليمية وتدريبية لمناهج كافة المراحل الدراسية وتضم طرق الشرح بالتفصيل مع التدريبات، حيث تم طرحها على موقع الوزارة مجاناً للطلاب قبل بداية العام الدراسي، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي : https://moe.gov.eg/elearningenterypage/

وتابع الوزير أن الوزارة أتاحت أيضا منصات البث المباشر ، فضلا عن الاستعانة بأفضل المعلمين المتميزين في قنوات "مدرستنا"، مشيرا إلى أن بث شرح المواد التعليمية المختلفة للمرحلة الثانوية بدأ يوم الأحد الماضي، موجها بمتابعة الطلاب للمواد التعليمية والتدريبية على المنصات والقنوات.

ووجه الوزير أيضا باستغلال فترات المشاهدة وجذب الطلاب للمدارس خاصة في المرحلة الثانوية من خلال الأنشطة، مؤكدًا على أهمية اليوم الرياضي والثقافي والفني واكتشاف الموهوبين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بعمل مسابقات وتصفيات والإعلان على قنوات مدرستنا عن الفائزين في المجالات المختلفة كريادة الأعمال والجوانب الرياضية والثقافية.

وأوضح الوزير أن الوزارة أعدت حقيبة تدريبية للطلاب بعنوان "دور المدرسة فى تفعيل المواطنة" لتعريف الطلاب بالمشروعات القومية والاستحقاقات الدستورية وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم، مما يسهم فى زيادة معلومات الطلاب عن الموضوعات الهامة المتعلقة بوطنهم وزيادة درجة الوعي لديهم.

وفى كلمته، أثنى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على زيارة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لمحافظة السويس، مشيدا بجهوده التي تستهدف تطوير المنظومة التعليمية بشكل شامل .

وأضاف المحافظ أن المحافظة تبذل كافة الجهود لتطوير العملية التعليمية وتحقيق رضا المواطن فى المحافظة، كما أشار إلى الدور التشاركي بين المحافظة والوزارة حول أهمية تنمية الوعي وروح الانتماء والولاء لدى الطلاب .

في إطار زيارته لمحافظة السويس، قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بافتتاح أعمال التوسعات بعدد من المدارس بالمحافظة.

وقد قام الوزير ومحافظ السويس، بافتتاح التوسعات بمدرسة الشهيد فاضل سالم بحي السويس، والتي تضم عدد ١٩٨٥ طالبًا، ويبلغ عدد المباني بها ٦ مباني، ويبلغ عدد فصول المبني الجديد ٢٩ فصلًا، كما تفقدا بعض فصول رياض الأطفال بالمدرسة.

وعقب ذلك، توجه وزير التربية والتعليم ومحافظ السويس، لافتتاح التوسعات بمدرسة محمد عبد اللطيف الشيمي بحى فيصل، حيث يبلغ عدد طلابها ٨٧٠ طالبًا ، ويبلغ عدد فصول المبني الجديد ٤٨ فصلًا.

كما افتتح الدكتور رضا حجازي واللواء عبد المجيد صقر أيضا مدرسة الدكتورة هويدا أبو العطا للتعليم الأساسي بحى فيصل، والتي يبلغ عدد الطلاب بها ٢٨٩ طالبًا، وتشتمل على ٥٤٠ مقعدًا، وعدد ٣٣ فصلًا.

وافتتح الوزير والمحافظ أيضا التوسعات بمدرسة سيد أبو الرجال، ويبلغ عدد الطلاب بها ١٧٠٢ طالبًا، وتضم مبنيين أحدهما مبنى جديد يتضمن ١٨ فصلًا.

واختتم الوزير ومحافظ السويس الجولة بتفقد الأعمال الإنشائية لمدارس النيل الدولية بحي السويس، والتى ستضم جميع المراحل التعليمية بعدد فصول ٤٠ فصلا على مساحة ١١٥٠٠ متر مربع.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة المديريات التعليمية بوقوف الطلاب، خلال طابور الصباح يوم الخميس بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تضع القضية الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على رأس جهود التوعية التي تقدمها لأبنائها الطلاب، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم، طلابا ومعلمين، تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كافة القرارات التي تتخذها حفاظا على السيادة المصرية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.