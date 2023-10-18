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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التربية والتعليم يفتتح مدارس في السويس (صور)

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم يفتتح مدرسة بالسويس

افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أعمال التوسعات بعدد من المدارس بالمحافظة، فضلا عن افتتاح مدرسة جديدة.

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ورافق وزير التربية والتعليم والمحافظ خلال زيارتهما، اللواء يسري عبدالله سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس، وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، وياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس. 
وقام وزير التربية والتعليم ومحافظ السويس، بافتتاح التوسعات  بمدرسة الشهيد فاضل سالم بحي السويس، والتي تضم عدد ١٩٨٥ طالبًا، ويبلغ عدد المباني بها ٦ مباني، ويبلغ عدد فصول المبني الجديد ٢٩ فصلًا، كما تفقدا بعض فصول رياض الأطفال بالمدرسة.

وزير التربية والتعليم يفتتح توسعات مدرشة محمد عبد اللطيف

وعقب ذلك، توجه وزير التربية والتعليم ومحافظ السويس، لافتتاح التوسعات بمدرسة محمد عبد اللطيف الشيمي بحى فيصل، حيث يبلغ عدد طلابها ٨٧٠ طالبًا ، ويبلغ عدد فصول المبني الجديد ٤٨ فصلًا.

كما افتتح وزير التربية والتعليم واللواء عبد المجيد صقر أيضا مدرسة الدكتورة هويدا أبو العطا للتعليم الأساسي بحى فيصل، والتي يبلغ عدد الطلاب بها ٢٨٩ طالبًا، وتشتمل على ٥٤٠ مقعدًا، وعدد ٣٣ فصلًا.

وافتتح وزير التربية والتعليم والمحافظ أيضا التوسعات بمدرسة سيد أبو الرجال، ويبلغ عدد الطلاب بها ١٧٠٢ طالبًا، وتضم مبنيين أحدهما مبنى جديد يتضمن ١٨ فصلًا.

واختتم وزير التربية والتعليم ومحافظ السويس الجولة بتفقد الأعمال الإنشائية لمدرسة النيل الدولية بحي السويس، والتى ستضم جميع المراحل التعليمية بعدد فصول ٤٠ فصلا على مساحة  ١١٥٠٠ متر مربع.

وعقد وزير التربية والتعليم واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة الإجراءات المتعلقة بانتظام العام الدراسى.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة حريصة علي التخفيف عن كاهل أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لتحقيق أقصي درجات التحصيل طلاب المدارس. 

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة قامت بعمل بنوك أسئلة في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم" بداية من العام الدراسي الحالي، والذي يأتي استكمالًا لسلسلة الإجراءات التي تنفذها الوزارة التي تهدف لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي الفعال وتحقيق أقصى استفادة من خلال تطوير المحتوى الدراسي والنهوض بمستوى العملية التعليمية .


 

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