جامعة سوهاج تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني .. صور

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه انطلقت اليوم من داخل الحرم الجامعي للمرة الثانية مسيرة ضخمة تضم الآلاف من المشاركين من كافة منسوبي الجامعة، مؤيدين قرارات فخامة الرئيس عبد الفتاح ورفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية عبر دعوات التهجير إلى سيناء، مؤكداً علي اصطفاف كافة منسوبي الجامعة مع القيادة السياسية، في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء.





وأضاف النعماني أن الآلاف من المشاركين في الوقفة أكدوا رفضهم التام لما يحدث فى غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطينى، وحملوا أعلام مصر وفلسطين، في جمعة تحيا مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية أمن مصر القومي واتخاذ إجراءات لدعم القضية الفلسطينية.





وأشار النعماني الي أن هذه الوقفة تعد الثانية التي تنظمها الجامعة، للتعبير عن تضامنهم مع الأشقاء الفلسطنيين، والتنديد بجرائم إسرائيل، حيث شارك بها مايزيد عن ٤٠٠٠ طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.