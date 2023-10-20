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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

نادى القضاة ينظم حملة لتبرع بالدم تضامنا مع شعب فلسطين

نادى القضاة ينظم
نادى القضاة ينظم حملة لتبرع بالدم تضامنا مع شعب فلسطين

نظم نادي قضاة مصر اليوم الجمعة حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطينى الشقيق فيما يتعرض له من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي. 

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وكان ذلك بحضور القاضي محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة والقاضي محمد صبحي سكرتير عام النادي وجميع اعضاء مجلس الادارة. 

نادى القضاة ينظم حملة لتبرع بالدم تضامنا مع شعب فلسطين


وقد شهدت الحملة تفاعلًا كبيرًا وإقبالا كثيفًا من جانب قضاة مصر و أسرهم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا في مشهد يبرهن علي أن الشعب المصري دائمًا مساندا وداعما لشقيقه الفلسطينى.


وصرح القاضي أبو الحسين قايد وكيل أول النادي والمتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن هذه الحملة تأتي بالتزامن مع الوقفات المليونية من الشعب المصري تضامنا مع شقيقه الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم وحفاظا على مقدرات الأمن القومي المصري، وبسط السيادة الكاملة على الأراضي المصرية ورفضا لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه إلى مصر والأردن.

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