شروط وطريقة التقديم على وظائف وزارة الصحة السعودية.. طبيب مقيم أسنان

بدأت وزارة الصحة السعودية في تلقي طلبات التقديم على الوظائف الشاغرة لديها، اليوم الخميس الموافق 20 ربيع أول 1445/ 5 اكتوبر 2023م، وذلك في تخصص طب الأسنان، في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وأشارت وزارة الصحة السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، إلى توفر وظائف خالية للحاصلين على مؤهل البكالوريوس في تخصص طبيب مقيم أسنان.

وطالبت الوزارة عبر بوابة التوظيف كل الراغبين في التقديم على وظائفها المعلنة الاطلاع على شروط الوظائف قبل التسجيل بها.

معايير التقديم على وظيفة طبيب مقيم أسنان

ووضعت وزارة الصحة السعودية عدد من الشروط للتقديم على وظيفة طبيب مقيم أسنان ومنها:

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل البكالوريوس.

أن يكون المتقدم لديه شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية متوافقة مع مسمى الوظيفة.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الصحة

وكانت الوزارة اعلنت أن التقديم على وظائفها يبدأ اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023م، ويستمر لمدة عشرة أيام، موضحة أن التقديم على وظيفة طبيب مقيم أسنان يكون عبر بوابة التوظيف من خلال الرابط التالي..

https://t.co/yUa5Mn8KWV

وطالبت الوزارة عبر بوابة التوظيف كل الراغبين في التقديم على وظائفها المعلنة الاطلاع على شروط الوظائف قبل التسجيل بها.

موعد ملتقى الصحة العالمي

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة عن ملتقى الصحة العالمي داعية الجميع للحضور وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع إكس:"استثمر في الصحة..وبادر في حضور أهم تجمع لمتخصصي الرعاية الصحية في ملتقى الصحة العالمي للتعرّف على مستقبل وخطط القطاع الصحي السعودي، وذلك بواجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 29 -31 أكتوبر الجاري.