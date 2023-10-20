كوريا الجنوبية تدعو لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس ووقف الخسائر البشرية

أعرب وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، عن أمله في انتهاء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بسرعة ووقف الخسائر البشرية، مؤكدا ضرورة التزام الأطراف المعنية بالقانون الإنساني واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن ذلك جاء خلال لقاء بارك جين، اليوم الجمعة، السفير الإسرائيلي لدى كوريا الجنوبية أكيفا تور، حيث طلب اهتمام إسرائيل وتعاونها لضمان سلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين المقيمين في إسرائيل.

وأمس الخميس، رفعت كوريا الجنوبية يوم الخميس تحذير السفر إلى إسرائيل ولبنان، وحثت مواطنيها على مغادرة المنطقة وسط تصاعد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية إنها رفعت تحذير السفر إلى جميع المناطق في لبنان إلى المستوى الثالث، الذي ينصح الكوريين الجنوبيين هناك بمغادرة البلاد، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتابعت الوزارة أنها قررت رفع مستوى التحذير الخاص بلبنان، مشيرة إلى المخاطر الأمنية الناجمة عن تزايد التوترات بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

ورفعت الوزارة أيضا مستوى التحذير إلى المستوى الثالث لجميع إسرائيل باستثناء قطاع غزة.

كما تم حث أولئك الذين يخططون للسفر إلى البلاد على التفكير في إلغاء أو تأجيل رحلاتهم.

وتم إصدار تحذير سفر من المستوى الرابع لقطاع غزة، وهو الأعلى في نظام تحذير السفر الذي يضم 4 مستويات.

يشار إلى أنه يمكن معاقبة الكوريين الجنوبيين الذين يسافرون إلى دول أو مناطق مصنفة من المستوى الرابع بموجب القوانين ذات الصلة.

وذكرت الوزارة أنها ستراقب عن كثب الوضع على الأرض وستفكر في إجراء مزيد من التعديلات على تحذيرات السفر عند الضرورة.

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