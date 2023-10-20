شمال ويمين هندمر اسرائيل .. هتاف أهالى البحيرة للتنديد بالعدوان الاسرائيلي على أهالى غزة

نظم المئات من أبناء مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، وقفة إحتجاجية أمام مسجد السلام بمنطقة الحدائق عقب الإنتهاء من صلاة الجمعة ، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ، وللتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم والمجازر التي يرتكبها ضد الأبرياء.

وردد الأهالي العديد من الهتافات المساندة للشعب الفلسطيني ، والمنددة بالعدو الصهيوني ، ومنها تسقط تسقط إسرائيل ،شمال يمين هندمر إسرائيل، فلسطين عربية ،نحن معك يا فلسطين ، والعديد من الهتافات الأخري

كانت مدينة كفر الداور قد شهدت إستعدادات منذصباح اليوم الجمعة ، للمشاركة في الوقفة الإحتجاجية المساندة للأشقاءالفلسطنيين ، ححيث تم تجهيز العشرات من الإتوبيسات وسيارات الأجرة ، لنقل الأهالي إلي مدينة دمنهور ، للمشاركة في الوقفة الإحتجاجية بميدان جلال قريطم بوسط مدينة دمنهور ، وحمل المواطنين الأعلام المصرية والفلسطينية