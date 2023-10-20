الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

شمال ويمين هندمر اسرائيل .. هتاف أهالى البحيرة للتنديد بالعدوان الاسرائيلي على أهالى غزة

الوقفة الاحتجاجية
الوقفة الاحتجاجية الان بكفر الدوار

نظم المئات من أبناء مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، وقفة إحتجاجية أمام مسجد السلام بمنطقة الحدائق عقب الإنتهاء من صلاة الجمعة ، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ، وللتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم والمجازر التي يرتكبها ضد الأبرياء.

وردد الأهالي العديد من الهتافات المساندة للشعب الفلسطيني ، والمنددة بالعدو الصهيوني ، ومنها تسقط تسقط إسرائيل ،شمال يمين هندمر إسرائيل، فلسطين عربية ،نحن معك يا فلسطين ، والعديد من الهتافات الأخري 

كانت مدينة كفر الداور قد شهدت إستعدادات منذصباح اليوم الجمعة ، للمشاركة في الوقفة الإحتجاجية المساندة للأشقاءالفلسطنيين ، ححيث تم تجهيز العشرات من الإتوبيسات وسيارات الأجرة ، لنقل الأهالي إلي مدينة دمنهور ، للمشاركة في الوقفة الإحتجاجية بميدان جلال قريطم بوسط مدينة دمنهور ، وحمل المواطنين الأعلام المصرية والفلسطينية

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