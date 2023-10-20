الأب والابن مُدانان.. التحقيق مع متهمين بالاتجار في الهيروين

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم ونجله لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة حيث عثر بحوزتهما على نحو 5 كيلو جرامات من المواد المخدرة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات، وإرسالها للمعمل الكيماوي، وكتابة تقرير مفصل عنها.

كما طالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الكميات المضبوطة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامى ونجله لهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة وزنت 5 كيلو جرامات.

وعثربحوزتهما على كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام وعدد 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام ورشاش وطبنجة وعدد من الطلقات النارية.



وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (11,060,000) إحدى عشر مليون وستون ألف جنيه تقريبا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم عثر معه على 195 طربة لمخدر الحشيش وزنت 19,500 كيلو جرام بمحافظة الإسماعيلية.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط نشاط عنصر إجرامى ، مقيم بالإسماعيلية تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه.

وأوضحت التحريات أن المتهم أتخذ من دائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد 195 طربة لمخدر الحشيش وزنت 19,500 كيلو جرام وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,400,000 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة أخرى أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بإدارة شركة إنتاج فنى دون ترخيص 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم قام بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى دون ترخيص بمنطقة الجيزة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بتهمة إنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى دون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتولت النيابة التحقيق.