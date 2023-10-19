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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس عاطل ٤ ايام بتهمة سرقة الهواتف بمدينة نصر

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت النيابة العامة، حبس عاطلين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة. 

واعترف المتهمان خلال التحقيقات، بأنهما كونا فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية. 

وأقر المتهمان خلال التحقيقات بأن الهواتف المضبوطة من متحصلات 6 وقائع سرقة، وأضافا بأنهما كانا فى سبيلهما للتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما سيئ النية شقيق أحدهما تم ضبطه، وبحوزته 5 هواتف محمولة مجهولة المصدر.
 

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