الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

جماعات مدعومة من إيران تفجر خط الغاز الواصل إلى قاعدة أمريكية بسوريا

قاعدة أمريكية بسوريا
قاعدة أمريكية بسوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مجموعات مدعومة من إيران، فجّرت خط أنابيب للغاز قرب قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا الذي يسيطر عليه الأكراد، في هجوم يتزامن مع احتدام التوتر الإقليمي في خضمّ الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

 

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فصائل موالية لإيران تهاجم قاعدة أمريكية في سوريا

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سوريا تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مستشفى المعمداني في غزة

وقال المرصد إنّ "مجموعات مدعومة من ايران فجّرت خط الغاز قرب معمل ’كونيكو‘ في ريف دير الزور"، مشيرا إلى أن الانفجار وقع "بالقرب من قاعدة أمريكية".

وذكر المرصد الذي يتّخذ من بريطانيا مقرّاً ويملك شبكة كبيرة من المصادر داخل سوريا أنّ "ألسنة اللهب تصاعدت من الموقع، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية".

وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية الأربعاء إحباط ثلاث هجمات بطائرات مسيّرة في العراق تسبّبت بإصابات "طفيفة".

ولم تحدّد القيادة الوسطى مصدر هذه الطائرات أو من أطلقها.

إلا أنّ هذه الهجمات تأتي في أعقاب تهديد فصائل عراقية موالية لإيران باستهداف مصالح الولايات المتحدة في العراق على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل في حربها ضدّ حركة حماس في قطاع غزة.

وجاءت الهجمات في العراق وسوريا في أعقاب سقوط صاروخ على مستشفى في غزة أدّى لمقتل المئات الثلاثاء وتبادلت إسرائيل وحماس الاتّهامات بالمسؤولية عنه.

وأثار قصف المستشفى غضباً في جميع أنحاء المنطقة، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع في عواصم عربية وعالمية عدّة دعماً للفلسطينيين وتنديداً بإسرائيل.
 

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