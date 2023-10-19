الخميس 19 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فصائل موالية لإيران تهاجم قاعدة أمريكية في سوريا

قاعدة التنف
قاعدة التنف

هاجمت طائرات مسيرة تابعة لميليشيات موالية لإيران قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا على الحدود مع العراق والأردن، وفق لما نقلت وسائل إعلامية عن مصدر أمني.

 

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فقد قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قاعدة التنف، التابعة لقوات التحالف الدولي ضمن منطقة الـ55 كيلومتر عند الحدود السورية-العراقية-الأردنية، بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، لهجوم من قبل 3 طائرات مسيرة تابعة للميليشيات الإيرانية، وذلك بعد ساعات من استنفار شهدته القاعدة من قبل قوات التحالف الدولي.

ووفقا للمرصد، فقد أدى الهجوم إلى إسقاط قوات التحالف الدولي لاثنتين من الطائرات المسيرة، بينما استهدفت واحدة القاعدة، ما أدى لأضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأفاد تقرير آخر أن كتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، أطلقت 3 طائرات مسيرة من طراز "شاهد 101" على القاعدة العسكرية الأميركية في التنف، كما أطلقت صاروخين "فجر" على منشأة عسكرية أميركية في منطقة كونوكو النفطية بالقرب من دير الزور.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن الميليشيات التابعة لإيران سوف تستمر بشن هجمات على قواعد القوات الأميركية تحت شعار "الانتقام لغزة".

وكان مسؤولان أميركيان قال لرويترز، أمس الأربعاء، إن الجيش الأميركي أحبط هجوما استهدف قواته في العراق في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء واعترض طائرتين مسيرتين قبل أن تصلا إلى هدفهما.

وأحجم المسؤولان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، عن الإفصاح عن الجهة التي يشتبهان في تنفيذها الهجوم، وفقا لرويترز.

 

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