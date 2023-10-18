عاجل
حياة كريمة: نؤيد قرارات الرئيس والاعتصام أمام معبر رفح لإدخال المساعدات لغزة عاجل.. مصر لــ إسرائيل: التصعيد سيقابل بتصعيد الرئيس السيسي يعلن حالة الحداد العام على أرواح شهداء المستشفى المعمداني بغزة نتنياهو لبايدن: لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال مساعدات لغزة
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

سوريا تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مستشفى المعمداني في غزة

استهدف مستشفى المعمداني
استهدف مستشفى المعمداني

أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، الحداد الرسمى العام، لمدة 3 أيام، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرئيلى، الذى استهدف مستشفى المعمدانى بقطاع غــزّة فى فلسطين.

txt

ماكرون: لا شيء يبرر ضرب مستشفى المعمداني في غزة

txt

قصف مستشفى المعمداني| نجوم الفن تستشيط غضبًا ويصفونها بالمجزرة

 ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الحكومة أعلنت تنكيس الأعلام فى جميع أنحاء الجمهورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.

يذكر طائرات الجيش الإسرائيلى قصفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة مئات الشهداء على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.

 في سياق متصل أدانت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم الأربعاء، بشدة الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة والذي أدى إلى “خسارة مأساوية في أرواح المدنيين”.

 شددت الوزارة -في منشور لها على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا)- على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والتهدئة الفورية.

 أضافت الوزارة: "ندين بشدة الهجوم على مستشفى غزة والذي أدى إلى خسارة مأساوية للكثير من أرواح المدنيين"، حسبما نقلت صحيفة سايبريس ميل القبرصية.

 شددت الخارجية القبرصية على ضرورة عدم استهداف المرافق الطبية تحت أي ظرف من الظروف، واحترام القانون الإنساني الدولي بصورة دائمة، مطالبة بالوقف الفوري للتصعيد.

مواد متعلقة

جمال بيومي: مجزرة مستشفى المعمداني أسفرت عن مئات الشهداء

نقيب الصحفيين يدعو لوقفة تضامنية مع االشعب الفلسطيني بعد قصف مستشفى المعمداني

البرلمان العربي يصف ما حدث في مستشفى المعمداني بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب

مئات الجثث.. مشاهد مروعة من قصف مستشفى المعمداني بغزة (فيديو)

القدس والضفة تشتعلان.. فلسطين على صفيح ساخن بعد مجزرة مستشفى المعمداني (فيديو)
الجريدة الورقية