سوريا تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مستشفى المعمداني في غزة

أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، الحداد الرسمى العام، لمدة 3 أيام، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرئيلى، الذى استهدف مستشفى المعمدانى بقطاع غــزّة فى فلسطين.

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الحكومة أعلنت تنكيس الأعلام فى جميع أنحاء الجمهورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.

يذكر طائرات الجيش الإسرائيلى قصفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة مئات الشهداء على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.

في سياق متصل أدانت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم الأربعاء، بشدة الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة والذي أدى إلى “خسارة مأساوية في أرواح المدنيين”.

شددت الوزارة -في منشور لها على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا)- على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والتهدئة الفورية.

أضافت الوزارة: "ندين بشدة الهجوم على مستشفى غزة والذي أدى إلى خسارة مأساوية للكثير من أرواح المدنيين"، حسبما نقلت صحيفة سايبريس ميل القبرصية.

شددت الخارجية القبرصية على ضرورة عدم استهداف المرافق الطبية تحت أي ظرف من الظروف، واحترام القانون الإنساني الدولي بصورة دائمة، مطالبة بالوقف الفوري للتصعيد.