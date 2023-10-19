حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف

أصدرت النيابة قراراً بحبس عاطلين لمُدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة.

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وأقر المُتهمان خلال التحقيقات التي تم إجرائها معهما بتكوين تشكيلٍ عصابي لسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجات النارية.

وأشار المُضبوطان إلى أن أن الهواتف المسروقة كانت حصيلة 6 جرائم سرقة مُختلفة، وأشارا إلى أنهما كانا بصدد التصرف في المضبوطات ببيعهم لعميلٍ سيء النية جرى ضبطه فيما بعد.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حُكماً بمُعاقبة مـُتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في جوهر الحشيش المخدر في دار السلام، وأمرت المحكمة بمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.

وأسندت النيابة للمُتهم محمد.س 41 سنة تهمة الإتجار في جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشف فحص المُتهم إحرازه كيس بلاستيكي بداخله قطع لجوهر الحشيش المخدر فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحتوي على جوهر الحشيش المخدر بالجدول الأول من قانون المخدرات.