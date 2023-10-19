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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المُشدد 3 سنوات لمُتهمٍ بالإتجار في الحشيش بدار السلام

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حُكماً بمُعاقبة مـُتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في جوهر الحشيش المخدر في دار السلام، وأمرت المحكمة بمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.

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وأسندت النيابة للمُتهم محمد.س  41 سنة تهمة الإتجار في جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشف فحص المُتهم إحرازه كيس بلاستيكي بداخله قطع لجوهر الحشيش المخدر فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحتوي على جوهر الحشيش المخدر بالجدول الأول من قانون المخدرات.

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