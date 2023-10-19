حماس: استشهاد 18 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا

أعلنت حركة حماس، استشهاد 18 فلسطينيا في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، حسبما أفادت سكاي نيوز العربية في نبأ عاجل.

وزارة الصحة الفلسطيية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطيية، في قطاع غزة، ارتقاء أكثر من 3785 فلسطينيًا شهيدًا في الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع، منذ يوم 7 أكتوبر حتى الآن.

أطفال فلسطين

في حين قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز عربية: إن قطع الوقود والمساعدات عن قطاع غزة فاقم الكارثة الصحية.