الرئيس السيسي يؤكد لقائد القيادة الوسطى الأمريكية ضرورة وقف التصعيد في غزة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حديثه مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية، ضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة.

فلسطين

وأعلنت سكاي نيوز العربية ، بيان مصري أردني (عاجل) جاء فيه، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، أكدا أن أي محاولة للتهجير القسري إلى الأردن أو مصر مرفوضة.

في المقابل، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى قوات جيش الاحتلال المتمركزة في محيط قطاع غزة: "ستشاهدون القطاع قريبا من الداخل".