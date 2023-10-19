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الخميس 19 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الرئيس السيسي يؤكد لقائد القيادة الوسطى الأمريكية ضرورة وقف التصعيد في غزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حديثه مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية، ضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة.

فلسطين 

وأعلنت سكاي نيوز العربية ، بيان مصري أردني (عاجل)  جاء فيه، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، أكدا أن أي محاولة للتهجير القسري إلى الأردن أو مصر مرفوضة.

 

في المقابل، تحدث  وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى قوات جيش الاحتلال المتمركزة في محيط قطاع غزة: "ستشاهدون القطاع قريبا من الداخل".      

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غوتيريس: يجب احترام القانون الدولي الإنساني واستهداف مستشفيات غزة مرفوض

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الخارجية الفلسطينية: إطالة أمد الحرب تعطي فرصة للاحتلال لإبادة قطاع غزة

      

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