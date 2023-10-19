الغرفة التجارية بالفيوم تصدر بيانا تستنكر فيه الاعتداءات الاسرائيلية على غزة

أصدر مجلس أدارة الغرفة التجارية المصرية لمحافظة الفيوم ، برئاسة المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس الغرفة بيانا لدعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى وتفويضة في أي قرار يتخذه لحماية أمن مصر القومي، والوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية واتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي في تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية، والأعراف الإنسانية التي تضمن الحفاظ على الحق الإنساني الأول وهو الحق في الحياة.

الاعمال الوحشية

كما استنكر مجلس الادارة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين من المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، مؤكدين وقوفهم خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حفظه الله ورعاه في مواجهة مثل هذه الأعمال الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.

وجاء في البيان ان مجلس أدارة الغرفة التجارية بالفيوم وتجار المحافظة يستنكرون الأعمال الوحشية الذي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والابرياء في قطاع غزة، حيث ما زالت قوات الاحتلال تمارس ابشع أعمال الاجرام والقتل المتعمد بحق الأبرياء، وذلك من خلال القصف على المنازل والمستشفيات والمباني السكانية وقطع المياه والكهرباء ومنع وصول المساعدات للقطاع الدليل واضح على ممارسة كافة أشكال الحصار الظالم ضد المدنيين.