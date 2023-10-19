فى ذكرى رحيل المخرج نيازى مصطفى.. ظروف غامضة وتفاصيل مثيرة بقصة وفاته

تحل اليوم الخميس، ذكرى رحيل المخرج نيازى مصطفى، الذى رحل في فى 19 أكتوبر عام 1986، فى ظروف غامضة، قُتل داخل غرفة نومه وانتهت التحقيقات بتقييد الجريمة ضد مجهول.

نيازى مصطفى الميلاد والنشأة

ولد نيازى مصطفى فى 11 نوفمبر عام 1910، فى محافظة أسيوط، لأب سودانى من الأعيان ولأم تركية الأصل ذات مستوى تعليمى رفيع فى ذلك الوقت، تزوج نيازى مرتين، الأولى: كانت من الممثلة كوكا التى اشتهرت بأداء دور البدوية فى أفلامه، وكانت مساعدته فى قسم المونتاج باستوديو مصر، والثانية كانت من الراقصة نعمت مختار، بعد أن اكتشف عدم قدرة زوجته الأولى على الإنجاب.

نيازى مصطفى

أعمال نيازى مصطفى

قدم نيازى مصطفى مجموعة كبيرة من الأفلام منها رصيف نمرة 5، أبو حديد، سر طاقية الإخفاء، عنتر بن شداد، لعبة الحب والجواز طاقية الإخفاء، حبابة، شارع محمد على، الآنسة بوسة، البنى آدم، عنتر وعبلة، حسن وحسن، الهوى والشباب، أفراح، أبو حديد، فضيحة فى الزمالك، سمراء سيناء، لقمة العيش، النصاب، عنتر بن شداد، جوز مراتى، آخر فرصة، أنا الهارب، رابعة العدوية، أميرة العرب، الساحرة الصغيرة، العريس يصل غدا، الجاسوس، المشاغب، شياطين الليل، كنوز، جناب السفير، 30 يوم فى السجن، صغيرة على الحب، البحث عن فضيحة، القرداتى.

سبب وفاة نيازى مصطفى

كان طباخ نيازى أول من اكتشف مقتله، وذكر فى أقواله أن نيازى قُتل داخل غرفة نومه، وكان مكبل اليدين من الخلف بكرافتة، واستخدمت شفرة حادة فى قطع شرايين يده، وكمم الجانى فمه بقطعة من القماش حتى لا يصدر صوتًا، وانتهى التحقيق إلى تقييد الجريمة ضد مجهول.

جاء مقتل نيازي مصطفى فى يوم تصوير المشهد الأخير لفيلم " القرداتى"، بطولة الفنان فاروق الفيشاوى وسمية الألفى، ويعد نيازى أحد رواد الإخراج السينمائى فى مصر، وكان له العديد من البصمات السينمائية ولقب بشيخ المخرجين.