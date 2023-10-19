باسم يوسف.. احترافية محاور هزت الرأي الغربي ونصرت فلسطين

باسم يوسف، أشعل حواره مع المذيع البريطاني الشهير، بريس مورغان، حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سريع، بعدما انتقد خلاله السياسة الإسرائيلية في التعامل مع حرب غزة، بأسلوب احترافي هزت الرأي الغربي وأثار إعجاب كل مؤيدي الشعب الفلسطيني.

وانتقد باسم يوسف خلال المقابلة، أفعال أدت إلى قتل المدنيين سواء من جانب حركة المقاومة الإسلامية حماس أو الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى أن عائلة زوجته من أصل فلسطيني، وتعيش في غزة، ما يجعلها شاهدة على ما يحدث على أرض الواقع.

تصدراسم باسم يوسف السوشيال ميديا

باسم يوسف تصدر اسمه قائمة الأكثر بحثاً على موقع "غوغل" بجانب ترند موقع "إكس" وحقق تفاعلاً واسعاً في مصر والعالم العربي، لدعمه الشعب الفلسطيني من خلال لقاءه.

وضمن حديث باسم يوسف "إذا كنت أفهم هذا بشكل صحيح، تقصف إسرائيل غزة للضغط على الفلسطينيين والمجتمع للتحول ضد حماس، وهذا ما تفعله المنظمات الإرهابية لأنهم ليس لديهم القدرة للتأثير في الأمة كلها في المعركة، لذا فهم يقتلون المدنيين من أجل نشر الخوف والرعب ودفعهم للانقلاب ضد الحكومة".

باسم يوسف يسخر

ومن خلال طريقة باسم يوسف الساخرة، أثبت تناقضات المواقف الغربية التي تحمل معايير مزدوجة، واستهانة بالحقوق العربية والفلسطينية في الغرب.

وحازت مقابلة يوسف، إعجاب الملايين خلال ساعات قليلة، وأشاد رواد مواقع التواص الاجتماعي بردود باسم، لتبنيه وجهة النظر المصرية والعربية الرافضة العدوان على الفلسطينيين أو تهجيرهم من غزة.

باسم يوسف يوصل صوت العرب للغرب

وأشار الكثير من رواد مواقع التواصل إلى أن باسم نجح في توصيل صوت العرب إلى العالم الغربي الذي لا يعلم ما يعاني منه الشعب الفلسطيني، ووسائل الإعلام الأجنبية، المنحازة لإسرائيل بطريقة احترافية.

وكانت أبرز التعليقات على أسلوب باسم يوسف في اللقاء كالتالي: