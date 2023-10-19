وقفة تضامنية لطلاب جامعة حلوان تضامنًا مع شعب فلسطين (صور)

نظم طلاب جامعة حلوان اليوم الخميس وقفة تضامنية مع شعب فلسطين احتجاجا على ما يحدث فى غزة من هجوم وعدوان على الشعب الفلسطينى.

واستنكر طلاب جامعة حلوان كل ما يرتكبه الجيش الإسرائيلى من الجرائم المخالفة لكافة القيم الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق في الأراضي المقدسة، وقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أدى لاستشهاد المئات من المدنيين.

وردد طلاب جامعة حلوان شعارات خلال الوقفة التضامنية " بالروح بالدم نفديك يا اقصى" .

جامعة حلوان تدعم قرارات القيادة المصرية

جاءت تلك الوقفة التضامنية لطلاب جامعة حلوان بعد أن أعلنت الجامعة أنها تقف صفا واحدًا خلف القيادة السياسية، حيث تم إعلان حالة الحداد وتنكيس أعلام الجامعة حدادًا على أرواح الضحايا فى غزة، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان دعم الجامعة القوي لموقف الدولة المصرية واصطفافها مع القيادة السياسية في جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها، دعما للقضية الفلسطينية وحماية سيادة الدولة المصرية، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التضامن الإنساني مع الشعب الفلسطيني وتعميق الدعم لجهود تحقيق السلام والاستقرار.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء شعب فلسطين الشقيق.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة العدوان الوحشى على مستشفى "المعمداني" فى غزة الذى استشهد خلاله أكثر من 1000 شهد وجريح من شعب فلسطين فى غارة للاحتلال الصهيونى مساء الثلاثاء على ساحة المستشفى، بالإضافة إلى أن هناك المئات مازالوا تحت الأنقاض.





وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء أمس الثلاثاء، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من شعب فلسطين في قطاع غزة.

واعتبرت وزارة الخارجية المصرية هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة من شعب فلسطين الشقيق.