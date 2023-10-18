بحث تبادل الأبحاث العلمية بين جامعة حلوان والجامعات الصينية

بحث الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان تبادل الأبحاث العلمية والمجلات العلمية والنشر الدولي مع الجامعات الصينية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة حلوان وفد صيني ضم نائبتى رئيسى جامعة نانجينغ وشانغان الصينية، وسكرتير عام هيئه المنح الصينية والوفد المرافق لهم، لبحث آليات التعاون بين جامعة حلوان والجامعات الصينية.

وناقش رئيس جامعة حلوان مع الوفد الصيني بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين جامعة حلوان ونظيرتها الصينية.

حضر الاجتماع الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

رئيس جامعة حلوان يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الصين

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن ترحيبه بالوفد الصيني مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الدولي في المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية.

وخلال كلمته رحب رئيس جامعة حلوان بالتعاون مع الجانب الصينى، مؤكدا عُمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين.

وقام رئيس جامعة حلوان بإعطاء نبذة تعريفية عن الجامعة حيث أوضح أنها بدأت كجامعة تكنولوجية وفنية ذات تخصصات متفردة وتتميز بوجود تخصصات فريدة فى مصر والوطن العربي.

وبين رئيس جامعة حلوان أن استراتيجية الجامعة تتجه نحو الشراكات الدولية وإعادة هيكلة كل البرامج التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العصر الراهن.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أهمية تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتعليم اللغة، وتبادل المجلات العلمية والنشر الدولي بين جامعة حلوان والجامعات الصينية وكذلك تبادل الأبحاث العلمية المشتركة.

من جهته، أعرب الوفد الصيني عن استعداده لدعم التعاون المشترك بين البلدين وتوطيد العلاقات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز فرص التبادل الثقافي والأكاديمي.

