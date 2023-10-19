نجوم الغناء يستنكرون ضرب مستشفى المعمداني

حالة كبيرة من الغضب والحزن.. ويطالبون الجمهور باستمرار الدعاء

يعيش العالم بأكمله حالة كبيرة من الحزن على ما يمر به الشعب الفسطينى من أحداث مؤسفة، خاصة بعد واقعة ضرب مستشفى المعمدان التابعة للهلال الأحمر فى غزة والتى كانت مخصصة لعلاج الجرحى المتأثرين بالعدوان والقصف الإسرائيلى على غزة.

سيطرت حالة من الصمت الرهيب على الساحة الغنائية فى العالم العربى، وهو أمر طبيعى للغاية فى هذه الأوقات العصيبة، خاصة مع حالة الحزن التى يعانى منها الجميع، وهو ما كان له نتاج ايضا على قرار وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلانى التى اصدرت قرارًا بتأجيل الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية والذى كان مقرر انطلاقها يوم 24 اكتوبر الجارى على مسرح دار الاوبرا المصرية.

تحدثنا مع نجوم الغناء عن رؤيتهم للوضع الحالى وأعربوا عن حزنهم الشديد لما يمر به الشعب الفسطينى من احداث مؤسفة تدمع لها العيون، وكانت آراؤهم كالتالى:

فى البداية اعربت المطربة السورية اصالة عن حزنها الشديد لما يمر به الشعب الفسطينى من احداث مؤسفة وقالت: شعب الابطال والشجعان مؤكد سيكون النصر حليفهم لان الله يرعاهم وسيمدهم بجنوده، فالعدو مهما كان لن يستطيع الوقوف امام ارادة الله.

وأضافت: دخلت فى نوبة بكاء شديدة بمجرد مشاهدتى لقصف مستشفى «معمدان»، فهذه مشاهد لا يستطيع تحملها بشر، فكيف حال من يعيشوها كأمر واقع، قلبى معهم وأتمنى مساعدتهم بأى شيء استطيع فعله.

وتحدث النجم محمد حماقى وقال: قلبى مع اهالينا فى فلسطين، مشاهد صعبة للغاية شاهدناها جميعا، ولكن لابد أن نكون على ثقة تامة انهم سينتصرون فى النهاية لانهم الحق ويدافعون عن بلدهم وأرضهم.

وأضاف حماقى: أدعمهم والعالم بأكمله يدعمهم لانهم ابطال ويضربون أروع أمثلة التضحية والفداء، وأطلب من جميع الناس الدعاء لهم باستمرار لنصرهم وزوال هذه المحنة.

ومن جانبها أعربت المطربة انغام عن حزنها الشديد على ضحايا القصف الاسرائيلى الغادر لمستشفى المعمدان، وقالت: احداث مؤسفة وغير ادمية، القلوب تبكى على مستوى جميع انحاء العالم، فما شاهدناه صعب للغاية تحمله.

وأضافت الفنانة انغام: الشعوب العربية بأكملها تساند فلسطين وجميع الحكام العرب وبالطبع سيبذلون قصارى جهدهم من اجل نهاية هذه المحنة، وأثق تماما انهم سينتصرون فى النهاية لانهم يدافعون عن بلدهم وأرضهم.

وتابعت انغام حديثها قائلة: أشعر بحزن شديد ولا أستطيع فعل أى شئ منذ مشاهدة ما حدث، حقيقة امر صعب ومؤسف للغاية.

أما النجم تامر حسنى، فقال: مؤكد أن الله سينصر هؤلاء الابطال فى النهاية، فهذا اقتناعى التام، ولا يمكن أن يتغير من جانب احد مهما كان الأمر صعبًا ومؤسفًا.

وأضاف: حزين للغاية لما يتعرض له اهالينا فى غزة من عدوان ودمار، وحادث ضرب المستشفى الذى يتعالج فيه الجرحى زاد الأمر سوءًا بشكل كبير، ولكن ربنا سبحانه وتعالى سينهى هذه الازمة بعدله وحكمته، فهو من أنزل فى قلوب هؤلاء الابطال اليقين الكبير والقوة التى تجعلهم يستكملون المشوار حتى النهاية من اجل تحرير ارضهم وبلادهم.

وتابع تامر حديثه قائلا: أطالب جميع الجمهور وكل الناس بالدعوة لاهل غزة بالصبر والتحمل حتى يستطيعون استكمال هذا المشوار الصعب حتى النهاية.

ومن جانبه اعرب النجم محمد فؤاد عن حزنه الشديد على أهالى غزة بعد ضرب مستشفى المعمدان، وقال: أمر مرفوض فى كل الاديان السماوية ومرفوض انسانيا بشكل عام، فلا يمكن لأحد ان يكون قادرا على فعل ذلك.

وأضاف فؤاد: مشاهد صعبة ومحزنة جعلتنى فى حالة حزن مستمرة، ولكن ايضا هذا يؤكد لنا أن شعب فلسطين وأهالى غزة ابطال حقيقيون، وبداخلهم اليقين والعزيمة التى ستنصرهم على الاعداء، فبالرغم من كل ما يحدث الا انهم لم ولن يستسلموا وسيحررون أرضهم وبلدهم.

ومن جانبها أعربت النجمة اللبنانية نانسى عجرم عن حزنها الشديد على ضحايا غزة، قائلة: قلبى مع كل الابطال فى غزة وفلسطين وسينتصرون فى النهاية، فهذه ارضهم وبلدهم ولم يتأخروا فى تقديم كل شئ من اجلها ولذلك النصر مؤكد.

وأضافت نانسى: بالطبع العالم باكمله فى حالة حزن بعد مشاهدة احداث ضرب المستشفى الذى يقدم الاسعافات للجرحى والمصابين، فأى قلب يمكنه تحمل ذلك.

وتابعت نانسى حديثها قائلة: سنستمر فى الدعاء والصلاة من أجلهم حتى ينتصروا.