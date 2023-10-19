طعن إيطالي في حلقه على يد شاب مغربي بروما

تعرض شاب إيطالي يبلغ من العمر 32 عامًا للطعن في حلقه على يد شاب من أصل مغربي، أمام حانة بساحة بولونيا في روما، كان الضحية يتحدث مع صديق عندما هاجمه أحد المارة، وربما يكون الرجل مسؤولًا عن مشاجرات عنيفة أخرى.



وعلى الفور تم نقل الشاب الإيطالي في وقت متأخر مساء أمس إلى المستشفى، وهو حاليًا تحت التشخيص المخصص لـUmberto وحالة خطيرة.



ووفقاً لإعادة البناء الأولية، كان الضحية يتحدث إلى صديق عندما تعرض للمضايقة من قبل هذا الشاب الذي يبلغ من العمر تسعة وعشرين عاما، والذي حاول بعد ذلك قطع حلق الرجل ، و يتم استبعاد الدوافع الدينية لمحاولة القتل.

وقام ضباط الشرطة بمنع المهاجم، الذي تم الإبلاغ عنه سابقًا لأنه أزعج المارة الآخرين في منطقة بونتي مامولو وبياتزالي ديلي.

وأوضحت التحريات الأولية والتقارير من أوصاف الضحايا في الحالات الثلاث، أن الشخص يرتدي بدلة رياضية بيضاء ومن أصل شمال إفريقي.