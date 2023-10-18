مدرب إيطاليا يكشف أسرارا بعد الخسارة أمام إنجلترا

اعترف لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا إن فريقه بحاجة للتعلم من أخطائه بعدالخسارة 1/3 أمام إنجلترا في المجموعة الثالثة.

وهو ما يجعل حامل اللقب مطالبا بمواصلة السعي لضمان التأهل لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

ويتحدد مصير إيطاليا الشهر المقبل عندما تواجه مقدونيا الشمالية ثم أوكرانيا، صاحبة المركز الثاني حاليا في المجموعة في آخر مباراتين لها.

ومع عودتها لمسرح انتصارها بلقب بطولة أمم أوروبا 2020، تقدمت إيطاليا بهدف الدولي الأول لجيانلوكا سكاماكا ، لكن هذا لم يكن كافيا في النهاية حيث ضمنت إنجلترا الفوز والثأر من هزيمتها في نهائي البطولة الأخيرة.

وقال سباليتي الذي تولى تدريب الفريق في سبتمبر الماضي بعد استقالة روبرتو مانشيني "لا أعتقد أن الفريق يستحق الخسارة بفارق هدفين".

وعن تشكيلته التي فقدت عددا من المخضرمين الذين كانوا ضمن الفريق الفائز باللقب عام 2021قال :نحن بحاجة إلى النمو والتطور في تلك اللحظات المهمة لحسم الفوز بالمباريات.

وأضاف المدرب السابق لنابولي "لعبنا بشكل جيد في معظم فترات المباراة ولكن كان علينا أن نستغل الفرص التي سنحت لنا".