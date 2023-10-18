بعد مأذون الشرقية المزيف.. اعرف عقوبة انتحال صفة موظف قطاع عام

المأذون المزيف، ضبطت الأجهزة الأمنية شخص انتحل صفة مأذون شرعي، للنصب على المواطنين الراغبين في الزواج، بالإضافة لتسجيل وقائع زواج مخالفة مقابل تحصله على مبالغ مالية، ويعاقب القانون جريمة انتحال صفة موظف قطاع عام.

وفي السطور التالية نستعرض العقوبات التي تنتظر المأذون المزيف:

ونص قانون العقوبات المصري في الباب العاشر منه على عقوبة انتحال صفة موظف قطاع عام، وهي جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة.

وتتمثل جريمة انتحال صفة موظف قطاع عام، في قيام شخص بانتحال صفة موظف في إحدى الجهات الحكومية، سواء كانت ملكية أو عسكرية، دون أن يكون له الحق في ذلك.

تنص المادة 155 من قانون العقوبات على أنه:

كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس.

وبذلك، فإن عقوبة انتحال صفة موظف قطاع عام هي الحبس، وهي عقوبة واجبة التطبيق ولا يجوز للمحكمة أن تنزل عنها.

حالات تشديد العقوبة

يجوز للمحكمة أن تشدد العقوبة على مرتكب جريمة انتحال صفة موظف قطاع عام في بعض الحالات، وهي:

إذا ارتكبت الجريمة بقصد النصب أو السرقة أو الإضرار بالغير.

إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخص يحمل صفة رسمية.

إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخص سبق الحكم عليه في جريمة مماثلة.

الإجراءات القانونية

في حالة ضبط شخص يقوم بانتحال صفة موظف قطاع عام، يتم إبلاغ الشرطة، والتي تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تشمل التحقيق مع المتهم وسماع أقواله، واتخاذ قرار بضبط وإحضاره أو القبض عليه.