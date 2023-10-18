الداخلية تنفذ 819 حكمًا قضائيًا خلال حملة مكبرة بأسوان

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط القائمين على الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (7) قضايا"إتجار" فى المواد المخدرةوالأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,750كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 7,500 كيلو جرام–كمية من مخدرات"الهيروين،الشابو، الأفيون") وكذا ضبط(بندقية خرطوش- 3 فرد محلى - عدد من الطلقاتمختلفة الأعيرة) بحوزة (7) متهمين لـ (2 منهم معلومات جنائية).

وتنفيذ عدد (819) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية

وفي سياق منفصل كشفت المتابعة الأمنية والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، تفاصيل ما نشر عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمنًا تعليق التمس خلاله أحد المواطنين توفير إضاءة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، حرصًا على سلامة المواطنين.



الداخلية.. تطوير طريق الواحات وتزويده بمنظومة إضاءة حديثة حفاظا علي سلامة المواطنين و تبين بالفحص والتحريات ؛ أن الطريق المشار إليه يشهد حاليا أعمال تطوير ورفع كفاءة، والتي تشمل توسعة الطريق وأستحداث طريق خدمة في الاتجاهين، وتزويده بمنظومة إضاءة حديثة وجار المتابعة مع الجهات المعنية بالتنفيذ لحين الانتهاء من أعمال التطوير.

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بمطروح



وفي واقعة أخرى، تعرض 7 أشخاص للاصابة ، جراء انقلاب سيارة ربع نقل طريق براني مطروح قرية المثاني البحرية ، أمام أبو الغللة قرب مدينة براني ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى براني المركزي وتوالت النيابة التحقيق .

وافادت التحريات بأن الحادث وقع أمام قرية المثاني البحرية أبو الغللة طريق براني مطروح انقلاب سيارة ربع نقل، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى مستشفى براني المركزي لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف أطباء المستشفى.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل ونقلهم إلى مستشفى براني وخلف الحادث عن إصابة كلا من "عمر طاهر العميري وعلاء حمد عايزينه وخالد حمد العميري وعبدربه محمد ناجي وياسر محمد علي وإبراهيم حمد العميري وحسن أنور عطية، جميعهم يعانون من قدمات وسحاجات متفرقة بالجسم يتلقون العلاج اللازم تحت إشراف أطباء المستشفى.

وفي الوقت نفسه ، تم عمل المحضر اللازم تحت تصرف الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب.