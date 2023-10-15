حشيش وهيروين.. 3 سنوات لتاجر مخدرات في أسيوط

قضت محكمة جنايات الدائرة الثالثة بأسيوط، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة الاتجار وتعاطي الحشيش والمادة المخدرة الهيروين بمركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة، والمستشارين حسن سعيد داود نائب رئيس المحكمة، وأسامة عبد الهادي عبد الرحمن عضو المحكمة، وسكرتارية خميس محمود ومحمد العربي

ترجع وقائع القضية رقم 11253 لسنة 2023 جريمة جنايات مركز أسيوط، إلى ورود معلومات إلى النقيب أحمد جمال معاون مباحث مركز شرطة أسيوط، تفيد أن المتهم “صبري م. س. "، ويقوم بتعاطي المخدرات والاتجار فيها

وبتقنين الإجراءات القانونية، قاد النقيب أحمد جمال قوة من الشرطة السرية تحت إشراف العقيد محمود بدوي رئيس فرع المنطقة المركزية بإدارة البحث الجنائي، والمقدم عمر عبد العظيم رئيس مباحث مركز أسيوط، بهدف تحديد مكان وجود المتهم.

وفور وصول القوة شاهدوا المتهم وهو يستنشق مادة الهيروين المخدرة في يديه. وعلى الفور حاصرته قوات الأمن وتمكنت من إلقاء القبض عليه قبل محاولته الهرب. وبتفتيشه عثر بحوزته على 32 قطعة من مادة الحشيش المخدر. وعثر بحوزته على طرد يحتوي على مادة الهيروين ومبلغ مالي وهاتفين محمولين.

وبمواجهته بنتيجة الضبط، اعترف بحيازته مواد مخدرة، وبتعاطيه مادة الهيروين.