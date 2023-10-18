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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الجمعة..عودة الدوري المصري ومواجهات ساخنة مُرتقبة في الجولة الرابعة

درع الدوري المصري
درع الدوري المصري

يعود من جديد الدوري المصري الممتاز، بعد نهاية التوقف الدولي لشهر أكتوبر، ويستأنف يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

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تنطلق مباراتين يوم الجمعة المقبلة بين المصري البورسعيدي وطلائع الجيش، وسيراميكا كليوباترا والداخلية، وتبدأ في نفس التوقيت في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ويلتقي المصري البورسعيدي أمام طلائع الجيش على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة، فيما يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره الداخلية على ستاد المقاولون العرب.

وكان المصري البورسعيدي فاز في مباراته الأخيرة على الداخلية بثلاث أهداف مقابل هدف، فيما سقط طلائع الجيش أمام فيوتشر بهدفين نظيفين، بينما تعادل سيراميكا مع فاركو بهدفين لكلاهما.
 

مباريات السبت:


ثم يلتقي الزمالك أمام سموحة يوم السبت في الساعة السابعة مساءً وفي نفس التوقيت إنبي أمام البنك الأهلي فيما تأجلت مباراة الأهلي مع الجونة لخوض المارد الأحمر مباراة ضد سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي بينا يلتقي الاتحاد السكندري مع بلدية المحلة في الساعة الرابعة.
 


مباريات الأحد:


قبل ان تستأنف مباريات الجولة الرابعة يوم الأحد بمواجهة من العيار الثقيل بين فيوتشر وفاركو في السابعة مساءً، وفي نفس التوقيت يلتقي الإسماعيلي مع فاركو، ويواجه المقاولون نظيره زد في الرابعة.


يعتلي فيوتشر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بعد خوضه ثلاث مباريات، خلفه سموحة وصيفا برصيد 7 نقاط بينما يأتي زد في المركز الثالث بنفس عدد النقاط، خلفهم بيراميدز أيضًا.

فيما يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 6 نقاط بعد خوضه مباراتين بينما يحتل المصري المركز السادس بنفس عدد النقاط مع خوضه 3 مباريات والأمر نفسه للزمالك الذي يتواجد خلفه في المركز السابع، بينما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد الداخلية في المركز الثاني عشر برصيد ثلاث نقاط، بينما يتواجد سيراميكا في المركز الرابع عشر برصيد نقطة وحيدة.
 

جدول ترتيب الدوري المصري:

جدول ترتيب الدوري المصري


 

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