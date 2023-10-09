ميدو يكشف عن أفضل حارس في الدوري المصري

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن أفضل حارس مرمى في الدوري المصري حتى الاَن خلال الموسم الحالي 2023/2024.

وأكد ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، أن محمد الشناوي يعد أفضل حارس مرمى في الكرة المصرية خلال الفترة الحالية.

وشدد على أن هزيمة الإسماعيلي من الأهلي في الوقت الحالي تعتبر طبيعية، في ظل الظروف التي يمر بها الفريقين.

تصريحات ميدو

علق ميدو على خسارة الإسماعيلي من الأهلي، حيث قال: "خسارة الدراويش من الأهلي في الموقف الحالي تعتبر أمراً طبيعياً في ظل ظروف الفريقين".

وتابع: "من الجيد أن يكون محمد الشناوي بحالة جيدة قبل معسكر منتخب مصر".

وأكمل: " الشناوي يعد خلال الفترة الحالية الحارس رقم واحد في مصر بلا منافس، إذا نظرت إلى موقف كل حراس المرمى المتواجدين في مصر لا يوجد أحد يقترب من الشناوي".

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 3/1، ضمن منافسات الدوري العام المصري، في المباراة التي استضافها ملعب "برج العرب".

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر معسكرًا خلال الفترة المقبلة، حيث سيواجه زامبيا والجزائر في أيام الثاني عشر والسادس عشر من الشهر الجاري.