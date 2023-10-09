ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثالثة وانطلاق التوقف الدولي

توقفت منافسات الدوري المصري بشكل رسمي بداية من اليوم الإثنين، وذلك لبدء فترة التوقف الدولي، حيث أختتمت مساء أمس الأحد منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وشهد الدوري المصري حتي وصولنا للجولة الثالثة فرقي وحيد فقط نجح في تحقيق الفوز في الـ 3 مباريات وهو مودرن فيوتشر الذي يتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة بـ 9 نقاط من 3 جولات.

كما شهدت المسابقة 6 فرق لم تحقق أي فوز حتي الأن وهم الجونة وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وإنبي وفاركو والمقاولون العرب.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد ختام الجولة الثالثة

مودرن فيوتشر- 9 نقاط.

سموحة- 7 نقاط.

زد- 7 نقاط.

بيراميدز- 7 نقاط.

الأهلي- 6 نقاط. (له مباراة مؤجلة ضد سيراميكا كليوباترا من الجولة الثانية)

المصري- 6 نقاط.

الزمالك- 5 نقاط.

بلدية المحلة- 4 نقاط.

طلائع الجيش- 4 نقاط.

الاتحاد السكندري- 4 نقاط.

الإسماعيلي- 3 نقاط.

الداخلية- 3 نقاط.

الجونة- نقطتين.

سيراميكا كليوباترا- نقطة وحيدة. (له مباراة مؤجلة ضد الأهلي من الجولة الثانية)

إنبي- نقطة وحيدة.

المقاولون العرب- نقطة وحيدة.

فاركو- نقطة وحيدة.

البنك الأهلي- دون رصيد من النقاط.