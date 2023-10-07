المصري يفوز على الداخلية بثلاثية في الدوري الممتاز

حقق فريق نادي المصري البورسعيدي الانتصار على نظيره الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

المصري يفوز على الداخلية في الدوري الممتاز

افتتح ميدو جابر التهديف في اللقاء لنادي المصري عند الدقيقة 8 من الشوط الأول، وأضاف مروان حمدي الثاني للبورسعيدي عند الدقيقة 49، واختتم باهر المحمدي التهديف للضيوف في الدقيقة 66.

على الجانب الأخر اللاعب إيهاب سمير الذي سجل الهدف الوحيد لنادي الداخلية في لقاء اليوم عند الدقيقة 81، لتكون الهزيمة الثانية لأصحاب الأرض هذا الموسم.

رفع نادي المصري رصيده إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الرابع في الترتيب بشكل مؤقت محققًا انتصارين مقابل هزيمة، على الجانب الأخر توقف رصيد الداخليه عند 3 نقاط متلقيًا هزيمتين بانتصار وحيد ويأتي في المر كز الحادي عشر.