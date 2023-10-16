نتائج الجولة الرابعة من مجموعة المحترفين في الدوري المصري لكرة القدم، شهدت مباراة بين نادي أسوان وجمهورية شبين انتصار جمهورية شبين بنتيجة 2-1. سجل أسوان هدف وحيد في المباراة، بينما تمكن جمهورية شبين من تسجيل هدفين لينتصروا في هذا اللقاء.

في مباراة أخرى بين بترول أسيوط والنجوم، حقق بترول أسيوط الفوز بهدف نظيف. سجل بترول أسيوط هدف وحيد في المباراة وتمكنوا من الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وفي مباراة مصر المقاصه وبروكسي، انتهت المباراة بالتعادل الثلاثي 3-3. شهدت هذه المباراة إثارة كبيرة حيث تبادل الفريقان التسجيل ولم يتمكن أي منهما من تحقيق الفوز في النهاية.

وأما في مواجهة مكادي وحرس الحدود، انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. سجل كلا الفريقين هدفا وتمكنا من تقاسم النقاط هذه المرة.

وفي مباراة أخرى بين فريق رأيه والنصر للتعدين، سنعود بعد قليل لتقديم نتيجة المباراة.