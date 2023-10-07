مدرب المصري يعد الجماهير بأداء أفضل في الدوري

وعد محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق المصري بتطور أداء لاعبيه بعد فترة التوقف.

قال عبد الكريم في تصريحاته لـ قناة المحور: بعد فترة التوقف المصري سيكون أفضل وسيحدث انسجام بين جميع اللاعبين.

وأضاف: باهر المحمدي لاعب كبير ومميز وسلاح مهم في الضربات الثابتة.

وقال :الفرق الكبرى بعد أي هزيمة تفكر دائما في الغد وهذا ما فعلناه بعد الهزيمة أمام الأهلي.

واقتنص المصري فوزًا غاليا ومستحقا بتغلبه على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فى اللقاء الذى أقيم بإستاد برج العرب اليوم فى افتتاح الجولة الثالثة للدورى .

تقدم المصرى بهدف فى نهاية الشوط الأول، أحرزه ميدو جابر فى الدقيقة الثامنة، وأضاف مروان حمدى وباهر المحمدى هدفين فى الدقيقيتين 60 و75، وخطف إيهاب سمير هدف الداخلية بتسديدة قوية فى الدقيقة 80.

رفع المصرى رصيده إلى 6 نقاط، وتقدم للمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 3 نقاط واستمر فى المركز الحادى عشر.

جاء الفوز ردًا لاعتبار على ماهر المدير الفنى للمصرى أمام عبد الرازق المدير الفنى للداخلية بعد هزيمته مع فيوتشر على يد عبد الرازق المدير الفنى السابق للمصرى مرتين بنهاية الموسم الماضى.