نقابة المحامين بالخانكة تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

نظمت نقابة ورابطة المحامين بالخانكة بمحافظة القليوبية، وقفة تضامنية أمام محكمة الخانكة؛ للتنديد بالمجازر الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وآخرها استهداف مستشفي الاهلي المعمداني بعزة والذي خلف مئات الشهداء من أبناء شعب فلسطين،

وردد المشاركون الهتافات المنددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الاسرائيلي واستهدف المستشفيات والمدنيين العزل

وشارك في تنظيم الوقفة الاحتجاجية لنقابة ورابطة المحامين بالخانكة سامح مريت نقيب المحامين بالخصوص، وأحمد عفيفي السمين نقيب محامين العبور، ومحمد أحمد جمعه نقيب محامين الخانكة، وأعضاء الرابطة هشام الحجار، ويوسف محمود وعبد الرحمن سعودى واحمد شلبى، ومحمد خالد واحمد ابوسعدة، ومحمد السيسى،

وأكد المشاركون رفضهم التام لمايحدث في غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، مشيرين أن الشعب المصري يرفض تصفية القضية الفلسطينية أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم لا سيما وأن الفلسطينيين أنفسهم يرفضون فكرة التهجير.