الاتحاد العام للغرف التجارية يلعن تأييده لقرار الرئيس السيسي

دعم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول القضية الفلسطينية، وذلك بالإنابة عن أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، و18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم، لقرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفضه القاطع لمجرد التفكير في تهجير الاشقاء الفلسطينيين قسريا من أرضهم، وبالأخص الى مصر.

الأمر الذى إذا تم سينقل فكرة المقاومة لسيناء وسيؤدى إلى مزيد من الهجمات على إسرائيل من مصر وسيصبح مبررا لهجمات إسرائيلية على الأراضي المصرية، فمصر كانت وستظل دولة سلام ذات السيادة التامة على أراضيها.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني: "مصر فيها 105 ملايين والرأى العام المصري والعربي يتأثر بعضه، وإذا استدعى الأمر أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصرى".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة، لافتا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطيني.