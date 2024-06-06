الخميس 06 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن الطقس

الموجه الحارة
الموجه الحارة

موعد انكسار الموجة الحارة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانٍ لها، عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال الفترة الراهنة، حيث تخطت معها درجات الحرارة حاجزًا غير مسبوقٍ، كى تصل على بعض محافظات الصعيد إلى 46 درجة مئوية، في حين تصل على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 41 درجة مئوية في ذروتها اليوم.

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انكسار الموجة الحارة


وأوضحت الأرصاد، في بيانها أنّ موعد انكسار الموجة الحارة، سيكون السبت المقبل، بعدما تبلغ درجات الحرارة ذروتها اليوم وغدًا الجمعة، ثم تبدأ في الانخفاض التدريجي بداية من يوم السبت وحتى نهاية الأسبوع.

طقس الأسبوع المقبل


وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد خلال الأسبوع المقبل طقسًا أقل حرارة من طقس الأسبوع الجاري، تتراوح فيه درجات الحرارة العظمى بين 36 على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وأجزاء من شمال الصعيد، في حين تصل إلى 40 درجة على مناطق من جنوب الصعيد، وتقل عن ذلك قليلًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وإليك درجات الحرارة حتى السبت:

الخميس 6 يونيو:
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 41 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 24 درجة مئوية

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والصغرى 30 درجة مئوية.

الجمعة 7 يونيو:
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 26 درجة مئوية

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والصغرى 31 درجة مئوية.

السبت 
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 30 درجة مئوية.

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