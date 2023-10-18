5 مليون عامل بالزراعة والري والصيد يعلنون تأييدهم لقرارات الرئيس السيسي

أعلنت النقابة العامة الممثلة لقرابة ال 5 مليون عامل بقطاعات الزراعة والري والصيد وإستصلاح الأراضي بكل فخر تأييدها لقرارت الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابعت النقابة العامة بكل فخر واعتزاز وإباء ما ورد من تصريحات قوية ومؤثرة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الموقر - بالمؤتمر الصحفي الذي جمع بالمستشار الألماني أولاف شوليتس في شأن التصعيد العسكري المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة، ومحاولاتهم المستميتة لتصفية القضية الفلسطينية من مضمونها عبر إجبار الشعب الفلسطيني للنزوح القسرى من قطاع غزة إلى سناء ، وهو الامر الذي ترفضه مصر قيادة وشعباً شكلاً ومضموناً.

وثمنت النقابة العامة تصريحات الرئيس واعلنت التأيد بقوة ومساندتها بكل إرادة صلبة وعزيمة مطلقة توجهات الدولة المصرية في هذا الامر فإنها لتعرب عن استعدادها التام للخروج للتعبير الصريح والواضح عن رفض آل (5 مليون عامل) للمؤامرة الصهيونية الإسرائيلية لترحيل الشعب الفلسطيني الأبي الحر من أراضية المحتلة وقطاع غزة إلى سيناء، داعمة ومؤيدة قرارات الرئيس في هذا الرفض القاطع، ومساندة لحق الشعب الفلسطيني المؤكد والأصيل في إقامة دولته المستقلة وفقاً للقرارات والأتفاقيات الدولية، وعاصمتها القدس الشريف، وسيظل قدسنا عربياً شامخاً أبد الأبدين