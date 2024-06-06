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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي يوافق على بيع كانسيلو نهائيًا بشرط !

جواو كانسيلو
جواو كانسيلو

أبدت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي موافقتها على بيع النجم البرتغالي جواو كانسيلو المعار إلى صفوف برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري بشرط.

وذكرت شبكة ريليفو الإسبانية في تقرير لها اليوم الخميس أن مانشستر سيتي حدد مطالبه للتخلي عن خدمات جواو كانسيلو المعار إلى برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري.

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جواو كانسيلو مطلوب في الدوري السعودي

وقالت الشبكة أن مانشستر سيتي يريد الحصول على 30 مليون يورو مقابل بيع كانسيلو في الميركاتو الجاري.

وأضافت أن نادي برشلونة لا ينوي دفع هذا المبلغ بسبب الأزمة المالية التي يمر بها، حيث ستسعى إدارة البارسا للتفاوض مع إدارة السيتي لتخفيض مطالبها المادية للإبقاء على اللاعب.

كانسيلو مطلوب في الدوري السعودي

ويحظى المدافع البرتغالي باهتمام العديد من الأندية من بينها فرق بالدوري السعودي، حيث تراقب وضع اللاعب من أجل التعاقد معه حال فشلت المفاوضات بين إدارتي السيتي وبرشلونة.

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