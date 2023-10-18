سقوط 13 تاجر مخدرات بحوزتهم مخدرات وسلاح بالمحافظات

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شن حملات موسعة على مختلف مدن المحافظة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص لحماية أنشطتهم الإجرامية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمختلف مديريات الأمن عن ضبط الآتى:-



مديرية أمن دمياط

وتمكنت ضباط مباحث مديرية أمن دمياط من ضبط (6 عاطلين "لهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 71 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام- 2 بندقية خرطوش- بندقية آلية- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

المتهمين وبحوزتهم المضبوطات

مديرية أمن المنوفية

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة منوف)..وبحوزته(كمية لمخدر الحشيش–فرد محلى وطلقة لذات العيار).



مديرية أمن الأقصر



كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر)، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام– بندقية خرطوش وطلقتين لذات العيار- مكبس يدوى ومضرب كهربائى "خلاط").

مديرية أمن البحيرة



فيما تم ضبط (5 أشخاصاص "4 منهم معلومات جنائية")وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام–كمية من مخدرالهيروين- بندقية آلية- بندقية خرطوش- فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض "سكين"- ميزان حساس).



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار.



وفي سياق منفصل ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل أكثر من 8 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد مدير بإحدى الشركات لقيامه بالتعاقد مع (إحدى الشركات المملوكة للدولة)، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات- تأسيس الشركات).

كما قام بإخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها حسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 8.760.000 مليون جنيه تقريبًا.

