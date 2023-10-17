ضبط مخدرات وأسلحة بحوزة عاطل بقيمة 2 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على عاطل مقيم بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط بحوزته كمية من مخدر البانجو وأسلحة نارية غير مرخصة.

وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات وإحالة للنيابة العامة للتحقيق.

كانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها اليوم قيام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، برصد نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة ( منفلوط بأسيوط ) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، وبحوزته كمية لمخدر البانجو وزنت 100 كيلو جرام- كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام- بندقية آلية- خزينة- عدد من الطلقات النارية لذات العيار – سلاح أبيض.

وبمواجة بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2،150،000) جنيه تقريبًا. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.



